"Наполи" нацелился на хавбека "Челси"

Полузащитник лондонского "Челси" Билли Гилмор стал трансферной целью "Наполи", утверждает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб, вероятнее всего, сделает предложение о переходе 19-летнего футболиста уже в январе.

Неаполитанцы рассматривают различные варианты сделки, один из приоритетных - аренда с правом выкупа.

В текущем сезоне Гилмор принял участие только в одном матче "Челси". Рыночная стоимость шотландца - 7,5 миллионов евро.

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