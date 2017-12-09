"Наполи" нацелился на хавбека "Фиорентины"

Хавбек "Фиорентины" Федерико Кьеза может продолжить карьеру в "Наполи".

Как сообщает Football Italia, руководству неаполитанского клуба импонирует игра Кьезы в этом сезоне, однако "фиалки" не расстанутся с ним за менее чем 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Кьеза провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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