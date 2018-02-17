"Наполи" нацелился на хавбека "Сампдории"

Хавбек "Сампдории" Лукас Торрейра может продолжить карьеру в "Наполи".

Как сообщает Football Italia, неаполитанцы в ближайшее время собираются сделать предложение по игроку, ориентировочная цена которого составляет 25 миллионов евро.

Отметим, что в услугах Торрейры также заинтересованы "Интер" и "РБ Лейпциг".

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