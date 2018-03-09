"Наполи" нацелился на игрока "Барселоны"
"Наполи" хочет купить полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, неаполитанцы собираются сделать предложение по трансферу 24-летнего испанца во время летнего межсезонья.
В этом сезоне Суарес сыграл за "Барселону" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|61
|3
|Реал Мадрид
|27
|54
|4
|Валенсия
|27
|53
|5
|Севилья
|27
|45
|6
|Жирона
|28
|43
|7
|Вильярреал
|27
|41
|8
|Эйбар
|27
|39
|9
|Сельта Виго
|27
|38
|10
|Бетис
|27
|37
|11
|Хетафе
|27
|36
|12
|Реал Сосьедад
|27
|33
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Атлетик Бильбао
|27
|32
|15
|Эспаньол
|27
|32
|16
|Алавес
|27
|31
|17
|Леванте
|27
|21
|18
|Лас Пальмас
|27
|20
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|28
|19
|20
|Малага
|27
|13