"Наполи" нацелился на игрока "Барселоны"

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"Наполи" нацелился на игрока "Барселоны"

"Наполи" хочет купить полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, неаполитанцы собираются сделать предложение по трансферу 24-летнего испанца во время летнего межсезонья.

В этом сезоне Суарес сыграл за "Барселону" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

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