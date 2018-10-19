"Наполи" нацелился на ключевого игрока "Баварии"

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"Наполи" нацелился на ключевого игрока "Баварии"

"Наполи" проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику "Баварии" Хамесу Родригесу, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. На его покупке настаивает главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти, который ранее работал с ним в "Баварии".

Напомним, что хавбек принадлежит "Реалу", а за "Баварию" играет на правах аренды. Летом мюнхенский клуб имеет право выкупить трансфер игрока за 42 миллиона евро.

В этом сезоне 27-летний Родригес провел за "Баварию" 8 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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