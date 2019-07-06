"Наполи" нацелился на нападающего сборной Испании
Форвард "Валенсии" Родриго Морено привлёк внимание "Наполи", сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает кандидатуру игрока сборной Испании на случай неудачи в переговорах по трансферу вингера ПСВ Ирвинга Лосано.
Неаполитанцы уже связались с "летучими мышами", чтобы обсудить детали возможной сделки.
Также в сферу интересов "Наполи" входят два других нападающих - Мауро Икарди ("Интер") и Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед").
Рыночная стоимость Родриго - 50 миллионов евро. В минувшем сезоне 28-летний футболист забил 15 голов и сделал 10 ассистов в 51 матче.
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