"Наполи" нацелился на нападающего сборной Испании

Форвард "Валенсии" Родриго Морено привлёк внимание "Наполи", сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает кандидатуру игрока сборной Испании на случай неудачи в переговорах по трансферу вингера ПСВ Ирвинга Лосано.

Неаполитанцы уже связались с "летучими мышами", чтобы обсудить детали возможной сделки.

Также в сферу интересов "Наполи" входят два других нападающих - Мауро Икарди ("Интер") и Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед").

Рыночная стоимость Родриго - 50 миллионов евро. В минувшем сезоне 28-летний футболист забил 15 голов и сделал 10 ассистов в 51 матче.

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