"Наполи" нацелился на одного из лидеров "Зенита"

Хавбек "Зенита" Леандро Паредес попал в сферу интересов "Наполи".

Как сообщает Calciomercato, новый наставник неаполитанцев Карло Анчелотти видит в Паредесе замену Жоржиньо, который может перебраться в "Манчестер Сити".

Ориентировочная стоимость трансфера составляет 35 миллионов евро.

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