"Наполи" нацелился на одного из лучших бомбардиров Серии А Сапату

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"Наполи" нацелился на одного из лучших бомбардиров Серии А Сапату
"Наполи" проявляет интерес к колумбийскому нападающему "Аталанты" Дувану Сапате, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, неаполитанский клуб намерен приобрести форварда в летнее трансферное окно. В сфере интересов "Наполи" находятся еще два игрока "Аталанты" - 23-летний защитник Тимоти Кастань и 31-летний полузащитник Йосип Иличич, с которыми уже согласовал условия личных контрактов.

Стоит отметить, что Сапата ранее уже играл за "Наполи", на протяжении пяти лет. В нынешнем сезоне 28-летний колумбиец провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал восемь результативных передач.

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