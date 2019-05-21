"Наполи" нацелился на одного из лучших бомбардиров Серии А Сапату
"Наполи" проявляет интерес к колумбийскому нападающему "Аталанты" Дувану Сапате, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, неаполитанский клуб намерен приобрести форварда в летнее трансферное окно. В сфере интересов "Наполи" находятся еще два игрока "Аталанты" - 23-летний защитник Тимоти Кастань и 31-летний полузащитник Йосип Иличич, с которыми уже согласовал условия личных контрактов.
Стоит отметить, что Сапата ранее уже играл за "Наполи", на протяжении пяти лет. В нынешнем сезоне 28-летний колумбиец провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал восемь результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|37
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|37
|59
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Болонья
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Парма
|37
|41
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|37
|24
|20
|Кьево
|37
|16