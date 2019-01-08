"Наполи" нацелился на перспективного защитника из Бундеслиги

"Наполи" проявляет интерес к защитнику "РБ Лейпцига" Ибраима Конате, сообщает радиостанция Radio Kiss Kiss.

По информации источника, неаполитанцы намерены купить 19-летнего француза в январе или летом 2019 года. Возможно, перспективный центрбек рассматривается итальянским клубом в качестве замены для Калиду Кулибали, на которого претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".

В текущем сезоне Конате сыграл за "РБ Лейпциг" 24 матча и забил 2 гола. Его контракт с "быками" рассчитан до июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.

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