"Наполи" нацелился на трех игроков "Реала"

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"Наполи" нацелился на трех игроков "Реала"

"Наполи" проявляет интерес сразу к трем футболистам мадридского "Реала", сообщает Il Matino.

По сведениям издания, итальянский клуб проявляет интерес к защитнику Марсело, а также полузащитникам Иско и Каземиро. Главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти считает, что команде необходимо серьезное усиление состава для борьбы с "Ювентусом" за чемпионский титул.

Впрочем, приобрести этих игроков будет очень непросто, так как на них рассчитывает новый главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

В нынешнем сезоне 30-летний Марсело провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. На счету 26-летнего Иско пять забитых мячей и один голевой пас в 27 поединках. 27-летний Каземиро принял участие в 37 матчах, в которых стал автором четырех голов и отдал одну голевую передачу.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Не жирно будет?Хотя Марсело забирайте,я только за!Насчет остальных,руки прочь!

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