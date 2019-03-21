"Наполи" нацелился на трех игроков "Реала"
"Наполи" проявляет интерес сразу к трем футболистам мадридского "Реала", сообщает Il Matino.
По сведениям издания, итальянский клуб проявляет интерес к защитнику Марсело, а также полузащитникам Иско и Каземиро. Главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти считает, что команде необходимо серьезное усиление состава для борьбы с "Ювентусом" за чемпионский титул.
Впрочем, приобрести этих игроков будет очень непросто, так как на них рассчитывает новый главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.
В нынешнем сезоне 30-летний Марсело провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. На счету 26-летнего Иско пять забитых мячей и один голевой пас в 27 поединках. 27-летний Каземиро принял участие в 37 матчах, в которых стал автором четырех голов и отдал одну голевую передачу.
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