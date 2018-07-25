"Наполи" нацелился на вингера ПСЖ

Теги наполипсжгонсалу гедеш

"Наполи" нацелился на вингера ПСЖ

Вингер ПСЖ Гонсалу Гедеш может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Paris United, агент футболиста предложил его услуги "Наполи". Ориентировочная сумма сделки составляет 50 миллионов евро.

Напомним, что Гедеша также хочет выкупить "Валенсия", где он находился в аренде в прошлом сезоне.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" интересуется вингером ПСЖ. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Старт нового российского сезона: ЦСКА и "Локомотив" скрестят мечи в матче за Суперкубок

Старт нового российского сезона: ЦСКА и "Локомотив" скрестят мечи в матче за Суперкубок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов