"Наполи" нацелился на вингера ПСЖ

Вингер ПСЖ Гонсалу Гедеш может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Paris United, агент футболиста предложил его услуги "Наполи". Ориентировочная сумма сделки составляет 50 миллионов евро.

Напомним, что Гедеша также хочет выкупить "Валенсия", где он находился в аренде в прошлом сезоне.

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