"Наполи" нацелился на вратаря "Манчестер Сити"

Теги наполихеронимо рульиманчестер ситиреал сосьедад

"Наполи" нацелился на вратаря "Манчестер Сити"

"Наполи" продолжает искать замену голкиперу Пепе Рейне, который близок к уходу из клуба.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, неаполитанцы проявляют интерес к вратарю "Манчестер Сити" Херонимо Рульи. "Наполи" предлагает "горожанам" вариант с арендой 25-летнего стража ворот с последующим правом выкупа.

Стоит отметить, что минувший сезон 25-летний Рульи провёл на правах аренды в "Реал Сосьедаде", сыграл 44 матча и пропустил 62 гола. 

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