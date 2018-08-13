"Наполи" нацелился на вратаря ПСЖ

"Наполи" продолжает поиски вратаря, который заменит травмированного Алекса Мерета.

Как сообщает Todomercadoweb, на радары неаполитанцев попал вратарь ПСЖ Кевин Трапп, на которого не рассчитывает новый наставник команды Томас Тухель.

Ранее сообщалось, что "Наполи" заинтересован в услугах Давида Оспины и Мишеля Ворма.

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