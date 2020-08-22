"Наполи" нацелился на защитника "Арсенала"

Центральный защитник лондонского "Арсенала" Сократис Папастатопулос привлёк внимание "Наполи".

По информации журналиста Николо Скиры, неаполитанцы уже ведут переговоры с самим футболистом об условиях личного контракта.

Рыночная стоимость игрока сборной Греции оценивается в 8 миллионов евро.

32-летний Папастатопулос выступает за "Арсенал" с лета 2018 года, за два сезона провёл 69 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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