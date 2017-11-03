"Наполи" нацелился на защитника "Атлетико"

Защитник "Атлетико" Симе Врсалько попал в сферу интересов "Наполи", сообщает Football Italia.

По информации ресурса, итальянский клуб рассматривает футболиста в качестве замены Фаузи Гуламу, который повредил крестообразные связки колена.

Сообщается, что трансфер может состояться зимой.

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