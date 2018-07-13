"Наполи" нацелился на защитника "Бордо" и хавбека "Баварии"

Теги наполихави мартинесбавария мюнхенбордо

"Наполи" нацелился на защитника "Бордо" и хавбека "Баварии"

"Наполи" проявляет интерес ещё к двум игрокам, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, внимание неаполитанцев привлекли защитник "Бордо" Юссуф Сабали и хавбек "Баварии" Хави Мартинес.

Стоит отметить, что с Мартинесом хорошо знаком по совместной работе в "Баварии" новый главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти.

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