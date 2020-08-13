"Наполи" нацелился на защитника киевского "Динамо". Украинцы удивили итальянцев ценой
Неаполитанский "Наполи" проявляет интерес к защитнику киевского "Динамо" Виталию Миколенко, сообщает Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, клубы очень далеки от договоренности. "Наполи" предложил за игрока 10 миллионов евро, но украинский клуб оценивает его не менее, чем в 35 миллионов.
В минувшем сезоне 21-летний Миколенко провел за "Динамо" 36 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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