"Наполи" нацелился на защитника киевского "Динамо". Украинцы удивили итальянцев ценой

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"Наполи" нацелился на защитника киевского "Динамо". Украинцы удивили итальянцев ценой

Неаполитанский "Наполи" проявляет интерес к защитнику киевского "Динамо" Виталию Миколенко, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, клубы очень далеки от договоренности. "Наполи" предложил за игрока 10 миллионов евро, но украинский клуб оценивает его не менее, чем в 35 миллионов.

В минувшем сезоне 21-летний Миколенко провел за "Динамо" 36 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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