"Наполи" нацелился на защитника "Реала"
"Наполи" проявляет интерес к французскому защитнику "Реала" Тео Эрнандесу, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, футболист может перебраться в итальянский клуб в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти.
В нынешнем сезоне 21-летний Эрнандес выступает за "Реал Сосьедад" на правах аренды, провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|36
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|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
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|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30