"Наполи" нацелился на защитника "Реала"

"Наполи" проявляет интерес к французскому защитнику "Реала" Тео Эрнандесу, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, футболист может перебраться в итальянский клуб в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти.

В нынешнем сезоне 21-летний Эрнандес выступает за "Реал Сосьедад" на правах аренды, провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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