"Наполи" надолго теряет Кулибали

Фото: инстаграм Кулибали/Автор неизвестен

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали выбыл из-за травмы бедра до конца 2021 года, сообщает Football Italia.

По информации источника, на восстановление футболисту понадобится около 4-5 недель.

Отмечается, что существует вероятность, что Кулибали не поможет своей сборной на Кубке Африки, который пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года.

В текущем сезоне Кулибали сыграл в 19 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

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