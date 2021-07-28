"Наполи" надолго теряет Мертенса
Фото: инстаграм Дриса Мертенса/Автор неизвестен
Бельгийский нападающий неаполитанского "Наполи" Дрис Мертенс пропустит не менее двух месяцев из-за травмы плеча, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, восстановление футболиста после операции на плече затягивается. Таким образом, форвард пропустит старт нового сезона.
В прошлом сезоне 34-летний Мертенс провел за "Наполи" 38 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Наполи" может потерять основного хавбека на полгода. | http://soccernews.ru
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