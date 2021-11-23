"Наполи" надолго теряет Осимхена

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"Наполи" надолго теряет ОсимхенаФото: инстаграм Осимхена/Автор неизвестен

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен травмировался и долгое время будет недоступен из-за этого.

Как сообщает пресс-служба неаполитанского клуба, футболист пропустит около 3 месяцев. Этим утром нападающий перенес операцию из-за перелома глазницы и скулы.

В данный момент Осимхен в порядке. Несколько дней он проведет под наблюдением врачей.

Напомним, что нападающий сборной Нигерии является лучшим бомбардиром лидера итальянской Серии А - Осимхен забил пять голов.

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