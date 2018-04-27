"Наполи" намерен купить чемпиона Европы-2016

"Наполи" проявляет интерес к вратарю лиссабонского "Спортинга" Рую Патрисиу, сообщает Calciomercato.com.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с покупкой Патрисиу в летнее трансферное окно. В составе "Наполи" он может стать преемником Пепе Рейны, который перейдет в "Милан".

"Спортинг" готов провести переговоры по своему голкиперу, но оценивает его в 15 миллионов евро. Неаполитанцы, в свою очередь, надеются договориться о снижении цены.

В нынешнем сезоне 30-летний Патрисиу провел 52 матча во всех турнирах, пропустил 43 гола и в 22 встречах оставлял ворота в неприкосновенности.

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