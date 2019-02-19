"Наполи" намерен купить двух форвардов из Серии А

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"Наполи" намерен купить двух форвардов из Серии А
"Наполи" проявляет интерес к нападающим "Лацио" Чиро Иммобиле и "Торино" Андреа Белотти, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, неаполитанский клуб намерен приобрести обоих футболистов в летнее трансферное окно. Летом "Наполи", скорее всего, продаст в Китай бельгийского форварда Дриса Мертенса.

В нынешнем сезоне 25-летний Белотти провел 26 матчей за "Торино", забил девять мячей и отдал два голевых паса. На счету 28-летнего Иммобиле 15 голов и восемь результативных передач в 29 поединках.

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