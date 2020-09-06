"Наполи" намерен купить форварда сборной Италии

Неаполитанский "Наполи" хочет купить нападающего флорентийской "Фиорентины" Федерико Кьезу, сообщает CalcioNapoli24.

По сведениям издания, "партопейцы" намерены приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. "Наполи" может включить в сделку форварда Андреа Петанью.

22-летний Кьеза является воспитанником "Фиорентины". Всего за клуб из Флоренции он провел 150 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 24 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. За сборную Италии сыграл 18 матчей и забил один мяч.

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