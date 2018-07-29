"Наполи" намерен купить игрока сборной Германии

"Наполи" проявляет интерес к защитнику "Байера" Бенджамину Хенриксу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб решил приобрести футболиста после того, как сорвался трансфер Юссуфа Сабали из-за травмы игрока.

21-летний Хенрикс в прошлом сезоне провел за "Байер" 28 матчей. Победитель Кубка Конфедераций-2017 в составе сборной Германии.

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