"Наполи" намерен купить игрока сборной Германии

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"Наполи" намерен купить игрока сборной Германии

"Наполи" проявляет интерес к защитнику "Байера" Бенджамину Хенриксу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб решил приобрести футболиста после того, как сорвался трансфер Юссуфа Сабали из-за травмы игрока.

21-летний Хенрикс в прошлом сезоне провел за "Байер" 28 матчей. Победитель Кубка Конфедераций-2017 в составе сборной Германии.

Не пропустите: "Наполи" сделал предложение по игроку "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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