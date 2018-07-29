"Наполи" намерен купить игрока сборной Германии
"Наполи" проявляет интерес к защитнику "Байера" Бенджамину Хенриксу, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб решил приобрести футболиста после того, как сорвался трансфер Юссуфа Сабали из-за травмы игрока.
21-летний Хенрикс в прошлом сезоне провел за "Байер" 28 матчей. Победитель Кубка Конфедераций-2017 в составе сборной Германии.
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|Вердер Бремен
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|Ганновер 96
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|Фрайбург
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|Гамбург
|34
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|Кельн
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