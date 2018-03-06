"Наполи" намерен перехватить трансферную цель "Арсенала"

Вратарь леверкузенского "Байера" Бернд Лено может продолжить карьеру в Италии, сообщает Bild.

По сведениям издания, купить 26-летнего стража ворот хочет "Наполи", который готов побороться за него с лондонским "Арсеналом".

Неаполитанцы видят в Лено замену Пепе Рейне, который по окончании сезона, скорее всего, покинет клуб.

Стоит отметить, что "Наполи" пытался подписать немецкого голкипера ещё летом 2017 года, однако тогда стороны не сумели договориться. | http://soccernews.ru