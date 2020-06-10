"Наполи" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

"Наполи" проявляет интерес к защитнику "Легии" Михалу Карбовнику, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, неаполитанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Наполи" он может заменить португальца Мариу Руя.

Также Карбовник входит в сферу интересов "Барселоны" и "Севильи".

В нынешнем сезоне 19-летний Карбовник провел за "Легию" 30 матчей во всех турнирах и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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