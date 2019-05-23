"Наполи" намерен перехватить трансферную цель "Спартака"

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"Наполи" намерен перехватить трансферную цель "Спартака"

Украинский хавбек "Генка" Руслан Малиновский получил предложение из Италии.

По сведениям Gazzetta dello Sport, в услугах футболиста заинтересован "Наполи", а именно их спортивный директор Криштиану Джунтоли. Отмечается, что стоимость сделки оценивается в 10 миллионов евро.

Напомним, что ранее интерес к Малиновскому проявлял московский "Спартак".

В этом сезоне Малиновский провел 51 матч, в которых отметился 16 забитыми мячами и 15 ассистами.

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