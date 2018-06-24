"Наполи" намерен приобрести двух игроков "Сампдории"

"Наполи" проявляет интерес к футболистам "Сампдории" - защитнику Бартошу Берешиньски и хавбеку Деннису Прату, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб готов заплатить за них определенную сумму и отдать Марко Рога и Марио Руя.

В минувшем сезоне 25-летний Берешиньски провел за "Сампдорию" 31 матч. На счету 24-летнего Прата 1 гол и 3 результативных паса в 35 поединках.

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