"Наполи" намерен продлить контракт с Анчелотти

"Наполи" предложил новый контракт главному тренеру Карло Анчелотти, сообщает Il Matino.

По сведениям издания, неаполитанский клуб хочет продлить соглашение со специалистом до лета 2024 года.

59-летний Анчелотти возглавил "Наполи" летом 2018 года. В данный момент клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 15 очков.

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