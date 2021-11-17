"Наполи" намерен продлить контракт с основным форвардом

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"Наполи" намерен продлить контракт с основным форвардом

Фото: инстаграм Виктора Осимхена/Автор неизвестен

Неаполитанский "Наполи" хочет продлить контракт с нигерийским нападающим Виктором Осимхеном, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, новое соглашение нигерийца является приоритетной задачей руководства итальянского клуба. "Наполи" намерен повысить зарплату форварда, так как им интересуются другие клубы.

В нынешнем сезоне 22-летний Осимхен провел за "Наполи" 13 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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