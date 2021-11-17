"Наполи" намерен продлить контракт с основным форвардом
Фото: инстаграм Виктора Осимхена/Автор неизвестен
Неаполитанский "Наполи" хочет продлить контракт с нигерийским нападающим Виктором Осимхеном, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, новое соглашение нигерийца является приоритетной задачей руководства итальянского клуба. "Наполи" намерен повысить зарплату форварда, так как им интересуются другие клубы.
В нынешнем сезоне 22-летний Осимхен провел за "Наполи" 13 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: "Наполи" может продлить контракт с Оспиной. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стали известны потенциальные соперники сборной России в полуфинале стыковых матчей отбора ЧМ-2022
-
Определились все участники стыковых матчей отбора ЧМ-2022
-
Успехи Украины и Франции, неудача Норвегии: результаты отбора ЧМ-2022 от 16 ноября
-
Нидерланды обыграли Норвегию и вышли на ЧМ-2022
-
Украина обыграла Боснию и сыграет в стыках отбора ЧМ-2022
Лента новостей
-
Чалханоглу рассказал, почему он перешел из "Милана" в "Интер"
-
1
Глава АПЛ уйдет в отставку из-за "Ньюкасла"
-
"Ювентус" теряет Федерико Бернардески
-
"Ливерпуль" нацелился на лучшего бомбардира Примейры
-
Манчини рассказал, с кем он не хочет играть в стыках отбора ЧМ-2022
-
"Наполи" намерен продлить контракт с основным форвардом
-
"Атлетико" надолго теряет основного защитника
-
Главные новости дня: 16 ноября
-
Боливия разгромила Уругвай в отборе ЧМ-2022
-
Определились лучшие бомбардиры европейского отбора ЧМ-2022
-
Стали известны потенциальные соперники сборной России в полуфинале стыковых матчей отбора ЧМ-2022
-
Определились все участники стыковых матчей отбора ЧМ-2022
-
Успехи Украины и Франции, неудача Норвегии: результаты отбора ЧМ-2022 от 16 ноября
-
Определились 12 участников чемпионата мира-2022
-
Бензема принес победу Франции в матче с Финляндией
-
Нидерланды обыграли Норвегию и вышли на ЧМ-2022
-
Украина обыграла Боснию и сыграет в стыках отбора ЧМ-2022
-
"Ювентус" отказал "Арсеналу" в обмене форвардами
-
Тренер сборной Испании U21 назвал причину поражения в матче с Россией
-
Ибрагимович встретился с лучшим теннисистом мира и сделал яркое фото
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17