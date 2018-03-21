"Наполи" намерен продлить контракт с Сарри без опции выкупа

"Наполи" продолжает переговоры о продлении контракта с главным тренером Маурицио Сарри, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб готов платить специалисту зарплату в размере 6 миллионов евро в год. При этом неаполитанцы не хотят включать в новое соглашение пункт о фиксированной сумме отступных.

Нынешний контракт Сарри с "Наполи" действует до лета 2021 года и опция выкупа по нему составляет 8 миллионов евро. Интерес к тренеру проявляют "Челси" и ПСЖ.

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