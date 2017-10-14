"Наполи" намерен удержать Гулама

"Наполи" не будет зимой продавать защитника Фаузи Гулама, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, клуб предложит игроку новое соглашение с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.

Текущий контракт Гулама с "Наполи" истекает летом 2018 года.

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