"Наполи" нашел альтернативу Хамесу в чемпионате Франции

"Наполи" проявляет интерес к полузащитнику "Лиона" Набилю Фекиру, сообщает L’Équipe.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Наполи" рассматривает кандидатуру Фекира в качестве альтернативы полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу, по трансферу которого неаполитанцы не сумели договориться. Также Фекир входит в сферу интересов "Валенсии" и "Бетиса".

В минувшем сезоне 26-летний Фекир провел за "Лион" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 лета 2020 года.

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