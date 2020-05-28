"Наполи" нашел альтернативу Осимхену

"Наполи" собирается заполучить форварда "Брюгге" Эммануэля Денниса.

Как сообщает Football Italia, 22-летний нигериец является альтернативой нападающему "Лилля" Виктору Осимхену. Дело в том, что покупка Денниса обойдется неаполитанца в куда меньшую сумму.

Отмечается, что "Брюгге" оценивает своего игрока в 25 миллионов евро, а трансфер Осимхена обойдется "Наполи" не менее чем в 50 миллионов.

В этом сезоне Деннис провел 33 игры, в которых забил 9 голов и отдал два ассиста.

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