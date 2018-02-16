"Наполи" нашел еще один вариант замены для Гулама

"Наполи" продолжает поиски замены травмированному защитнику Фаузи Гуламу.

Как сообщает Football Italia, неаполитанцы проявляют интерес к хорватскому защитнику Хрвое Миличу.

Отметим, что Милич имеет опыт выступлений в Серии А, в сезоне 2016/17 он выступал за "Фиорентину".

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