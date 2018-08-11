"Наполи" нашел нового голкипера

Теги наполигильерме очоастандард льеж

"Наполи" нашел нового голкипера

Голкипер "Стандарда" Гильерме Очоа переберется в "Наполи".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, неаполитанский клуб уже согласовал аренду мексиканского голкипера.

Напомним, что "Наполи" искал вратаря, который заменит травмированного Алекса Мерета.

Читайте также: Фанаты "Наполи" назвали президента клуба идиотом. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"

Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов