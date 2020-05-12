"Наполи" нашел замену Калиду Кулибали в Серии А

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"Наполи" нашел замену Калиду Кулибали в Серии А

"Наполи" проявляет интерес к сербскому защитнику "Фиорентины" Николе Миленковичу, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, неаполитанский клуб рассматривает кандидатуру серба в качестве замены сенегальскому защитнику Калиду Кулибали, которым интересуются топ-клубы.

Ранее сообщалось, что Миленкович входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны".

В нынешнем сезоне 22-летний серб провел 29 поединков матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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