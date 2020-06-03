"Наполи" нашел замену Кулибали в Серии А

Неаполитанский "Наполи" проявляет интерес к французскому защитнику генуэзского "Дженоа" Адама Сумаоро, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Наполи" Сумаоро может заменить сенегальца Калиду Кулибали, который летом, скорее всего, сменит клуб.

27-летний Сумаоро перешел в "Дженоа" в зимнее трансферное окно на правах аренды из "Лилля". Футболист провел за клуб четыре матча и забил один гол. Генуэзский клуб имеет право выкупить игрока за 10 миллионов евро и собирается активировать данную опцию.

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