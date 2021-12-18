"Наполи" нашёл замену Маноласу в "Тоттенхэме"

Фото инстаграм Давинсона Санчеса

Центральный защитник лондонского "Тоттенхэма" Давинсон Санчес может продолжить карьеру в Италии.

По информации Calcio In Pillole, предметный интерес к 25-летнему футболисту проявляет "Наполи".

"Партенопейцы" видят в колумбийце замену для Костаса Маноласа, который ушёл в "Олимпиакос".

В текущем сезоне Санчес сыграл за "Тоттенхэм" 13 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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