"Наполи" нашел замену Милику

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"Наполи" нашел замену Милику

Форвард лиссабонского "Спортинга" Бас Дост попал в сферу интересов "Наполи".

Как сообщает Transfermarket, неаполитанцы рассматривают голландца в качестве замены Аркадиушу Милику, который за последнее время получил две серьезные травмы.

Дост в прошлом году отметился 38 голами за "Спортинг" в чемпионате.

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