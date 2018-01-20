"Наполи" нашел замену Милику

Форвард лиссабонского "Спортинга" Бас Дост попал в сферу интересов "Наполи".

Как сообщает Transfermarket, неаполитанцы рассматривают голландца в качестве замены Аркадиушу Милику, который за последнее время получил две серьезные травмы.

Дост в прошлом году отметился 38 голами за "Спортинг" в чемпионате.

Читайте также: "Наполи" отказался от покупки Деулофеу и переключился на Политано. | http://soccernews.ru