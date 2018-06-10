"Наполи" нашёл замену Пепе Рейне

"Наполи" нашёл замену вратарю Пепе Рейне, который продолжит карьеру в "Милане".

Как сообщает Football Italia, неаполитанцы намерены подписать голкипера "Торино" Сальваторе Сиригу. В его приглашении лично заинтересован новый главный тренер "партенопейцев" Карло Анчелотти.

31-летний Сиригу выступает за "быков" с 2017 года, сыграл 38 матчей и пропустил 47 голов.

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