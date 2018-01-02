"Наполи" нашёл замену Рейне

"Наполи" нацелился на вратаря "Дженоа" Маттиа Перина, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанцы видят в 25-летнем голкипере "грифонов" замену для Пепе Рейны, контракт которого с клубом истекает летом 2018 года.

Вероятно, "Наполи" купит Перина в январе и оставит его до конца сезона в "Дженоа" на правах аренды. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

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