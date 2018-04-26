"Наполи" нашел замену Рейне в Германии

"Наполи" проявляет интерес к вратарю "Байера" Бернду Лено, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста за 20 миллионов евро. Однако по условиям контракта голкипера, выкупить его за эту сумму можно лишь до 30 апреля.

Если "Наполи" купит 26-летнего Лено, то в составе неаполитанцев он заменит Пепе Рейну, который летом перейдет в "Милан".

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