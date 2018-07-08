"Наполи" настаивает на крупной денежной компенсации за Сарри

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"Наполи" настаивает на крупной денежной компенсации за Сарри

"Челси" все еще не может договориться с "Наполи" по Маурицио Сарри.

Как сообщает Football Italia, президент неаполитанского клуба настаивает на денежной компенсации за Сарри в размере 20 миллионов евро. Отмечается, что "Челси" не готов платить такую сумму.

Напомним, что Сарри был отправлен в отставку с поста тренера "Наполи", а его место занял Карло Анчелотти.

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