"Наполи" настаивает на крупной денежной компенсации за Сарри

"Челси" все еще не может договориться с "Наполи" по Маурицио Сарри.

Как сообщает Football Italia, президент неаполитанского клуба настаивает на денежной компенсации за Сарри в размере 20 миллионов евро. Отмечается, что "Челси" не готов платить такую сумму.

Напомним, что Сарри был отправлен в отставку с поста тренера "Наполи", а его место занял Карло Анчелотти.

Читайте также: Конте начал готовить "Челси" к новому сезону. | http://soccernews.ru