"Наполи" назвад диагноз Хюсая, который рухнул на голову в матче с "Торино"

Стал известен диагноз защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая, который получил жуткую травму во время матча седьмого тура Серии А против "Торино".

Напомним, что в результате верховой борьбы за мяч с Кристианом Ансальди албанец упал с высоты прямо на голову.

Как сообщает официальный сайт неаполитанцев, у футболиста диагностирован перелом грудины.

Сроки восстановления Хюсая пока остаются неизвестными.

Не пропустите: "Интер" теряет Година и Сенси. | http://soccernews.ru