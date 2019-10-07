"Наполи" назвад диагноз Хюсая, который рухнул на голову в матче с "Торино"
Стал известен диагноз защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая, который получил жуткую травму во время матча седьмого тура Серии А против "Торино".
Напомним, что в результате верховой борьбы за мяч с Кристианом Ансальди албанец упал с высоты прямо на голову.
Как сообщает официальный сайт неаполитанцев, у футболиста диагностирован перелом грудины.
Сроки восстановления Хюсая пока остаются неизвестными.
Не пропустите: "Интер" теряет Година и Сенси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Бавария" нашла преемника для Нойера
-
23-летний аргентинский футболист разбился, выпав с балкона на вечеринке
-
СМИ выяснили степень серьезности травмы Салаха
-
Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии Instat
-
СМИ: Тедеско проводит решающий раунд переговоров со "Спартаком"
-
"Динамо" летом не захотело подписывать Андре Силву
-
Сборная России поздравила Путина с днём рождения
-
Араухо стал первым с 2009 года игроком "Барселоны", получившим красную карточку в дебютном матче
-
Калиниченко: "Тедеско в "Спартаке" через месяц взвоет"
-
"Милан" определил двух приоритетных кандидатов на замену Джампаоло
-
Лопетеги считает незаслуженной победу "Барселоны" над "Севильей"
-
Месси забил 100-й гол дальним ударом за "Барселону"
-
"Зенит" летом отказался от трансфера Ляказетта
-
Сарри прокомментировал победу над "Интером"
-
"Наполи" назвад диагноз Хюсая, который рухнул на голову в матче с "Торино"
-
Только две команды из топ-5 лиг Европы ещё не проигрывали в этом сезоне
-
Гвардиола высказался об уверенном лидерстве "Ливерпуля" в АПЛ
-
Усману Дембеле грозит двухматчевая дисквалфикация за высказывания в адрес арбитра
-
Уткин - о турнирной таблице РПЛ: "Там не учтены победы "Зенита" над "Сочи" и "Оренбургом" во втором круге"
-
"Интер" теряет Година и Сенси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3