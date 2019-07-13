"Наполи" назвал "Атлетико" стоимость Хюсая

"Атлетико" ведёт переговоры с "Наполи" о трансфере защитника Эльсеида Хюсая, сообщает AS.

По сведениям издания, в частности, клубы обсуждали стоимость футболиста. Неаполитанцы требуют за албанца не менее 15 миллионов евро.

Хюсай выступает за "Наполи" на протяжении четырёх сезонов. В его активе 170 матчей и 5 ассистов.

Рыночная стоимость правого фулбека - 23 миллиона евро. Контракт игрока с "партенопейцами" рассчитан до 2021 года.

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