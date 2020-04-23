"Наполи" назвал цену на Кулибали

Теги наполикалиду кулибалиаурелио де лаурентистрансферы

"Наполи" назвал цену на Кулибали

"Наполи" ждёт предложений по защитнику Калиду Кулибали во время летнего трансферного окна, утверждает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, владелец неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис готов расстаться с одним из лидеров своей команды за 100 миллионов евро.

Интерес к 28-летнему сенегальцу проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

В текущем сезоне Кулибали провёл 21 матч за "Наполи", результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Валенсия" предложила трёхлетний контракт экс-игроку "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Уткин назвал Соловьева фашистом

Уткин назвал Соловьева фашистом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов