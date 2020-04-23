"Наполи" назвал цену на Кулибали

"Наполи" ждёт предложений по защитнику Калиду Кулибали во время летнего трансферного окна, утверждает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, владелец неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис готов расстаться с одним из лидеров своей команды за 100 миллионов евро.

Интерес к 28-летнему сенегальцу проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

В текущем сезоне Кулибали провёл 21 матч за "Наполи", результативными действиями не отличался.

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