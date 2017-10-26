"Наполи" назвал цену на Кулибали для "Барселоны"

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"Наполи" назвал цену на Кулибали для "Барселоны"Итальянский "Наполи" назвал цену на своего ведущего защитника Калиду Кулибали для каталонской "Барселоны".

Как информирует sport.es, за 26-летнего сенегальца "партенопейцы" желают выручить не менее 50-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кулибали забил 2 мяча в 15 матчах за "Наполи".

Напомним, вчера "Наполи" обыграл "Дженоа". | soccernews.ru

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