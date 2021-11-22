"Наполи" назвал диагноз Осимхена

Фото инстаграм Виктора Осимхена

"Наполи" выпустил официальное заявление касательно травмы основного нападающего Виктора Осимхена.

Пресс-служба неаполитанцев сообщила, что у нигерийца диагностирован перелом глазницы и скулы со смещением.

В ближайшие дни 22-летнему футболисту сделают операцию. Ожидается, что он пропустит около месяца.

В текущем сезоне Осимхен сыграл за "Наполи" 14 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

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